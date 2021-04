Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einbrecher schlugen Scheibe ein

Moers (ots)

In der Zeit von Freitag, 13.15 Uhr, bis Montag, 06.20 Uhr, brachen Unbekannte in einen Verkaufsraum einer Firma an der Straße Zum Schürmannsgraben ein.

Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob und was die Täter mitgenommen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell