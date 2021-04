Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecherin ließ Fahrrad zurück

Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr drang eine Unbekannte gewaltsam in eine Garage eines Lebensmittelmarktes an der Augustastraße ein, um offenbar Pfandkisten zu stehlen.

Nachdem ein Zeuge die Frau vor der geöffneten Garage ansprach, flüchtete sie über einen Parkplatz in Richtung Katharinenstraße. Die Einbrecherin ließ dabei ein Fahrrad am Tatort zurück.

Beschreibung der Unbekannten:

25 - 30 Jahre alt, ca. 164 cm groß, stabile Figur, schwarze, mittellange Haare, schwarze Kappe. Die Frau war vollständig schwarz bekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell