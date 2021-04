Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unbekannte Täter zerkratzen BMW - Polizei sucht Zeugen

(Haa) Am Donnerstag, den 01.04.2021, wurde in der Straße Am Markt ein geparkter Pkw beschädigt. Das schwarze BMW Cabriolet mit Schaumburger Kennzeichen war in dem Zeitraum von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr in einer der Parkbuchten hinter der Markpassage abgestellt worden. Als die 64-jährige Fahrzeugführerin zu ihrem Pkw zurückkehrte, entdeckte sie, dass der Wagen an der Fahrerseite, den Felgen und der Kofferraumklappe zerkratzt worden war. Die Stadthägerin erstatte daraufhin online Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

