Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Streitigkeiten vor Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Streitigkeit, die sich bereits vor vierzehn Tagen vor dem Klinikum in Ludwigsburg ereignete. Am Mittwoch, 10. Februar, gerieten zunächst eine Taxifahrerin und eine 28-jährige PKW-Lenkerin gegen 14.20 Uhr im Bereich des Taxistands in einen Streit. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 28-Jährige eine Patientin abholen und hatte ihr Fahrzeug unmittelbar vor dem Taxistand abgestellt. Aufgrund dessen entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den beiden Frauen. Hierbei seien Beleidigungen, auch rassistischer Art, gefallen. Auf die Auseinandersetzung wurden ein 34 Jahre alter Sicherheitsdienstmitarbeiter und ein 17-jähriger Zeuge aufmerksam. Der 34-Jährige habe die 28-Jährige angeschrien und geschubst. Im weiteren Verlauf wurde die Polizei alarmiert. Als die Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg eintrafen, waren die beiden Frauen nicht mehr vor Ort. Die Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten dürfte von einigen Passanten verfolgt worden sein. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet Zeugen sich zu melden.

