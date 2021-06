Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision auf Feldweg

Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einem Feldweg zwischen Obersulzbach und Sulzbachtal sind am Dienstagnachmittag ein Transporter und ein Pkw zusammengestoßen. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt und es entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 14 Uhr zu dem Unfall, als ein 20-jähriger Mann mit dem Mercedes-Transporter aus Richtung Obersulzbach kommend in Richtung Sulzbachtal fuhr. Eine 26-jährige Frau, die mit ihrem Seat Ibiza in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, hielt mit ihrem Fahrzeug am rechten Wegesrand, um den Transporter passieren zu lassen. Der Transporter-Fahrer fuhr jedoch zu weit links, so dass er mit dem Seat kollidierte.

Durch den Aufprall zog sich die 26-jährige Frau eine Verletzung am Handgelenk zu; außerdem klagte sie über Schmerzen und Übelkeit. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. An beide Fahrzeugen entstanden Schäden im Frontbereich. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. |cri

