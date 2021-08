Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Turnhalle und Eingangsbereich der Schillerschule mit Farbe beschmiert (31.07. - 01.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom vergangenen Samstag bis Sonntag an der Turnhalle der Schillerschule an der Ecke Margaritenstraße und Asternstraße die Wand neben dem Eingang mit Tags aus der Graffiti-Szene besprüht. Zudem wurde der denkmalgeschützte Eingangsbereich der Schule mit dunkelroter Farbe beschmiert. Die Polizei Singen (07731 888-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung durch die Farbschmierereien eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

