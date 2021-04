Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Müllablagerung auf der Autobahn

A60 bei Prüm (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 04. April 2021 ------------------------------------------------------------

Am 04.04.2021 wurde um 18:00 Uhr eine illegale Müllentsorgung auf der Autobahn 60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm FR Prüm am rechten Fahrbahnrand in Höhe Winringen festgestellt. Abgelagert wurde ein Karton und drei gelbe Säcke mit altem Hausrat und Restmüll. Hinweise auf den Verursacher können vor Ort nicht erlangt werden. Es wird um Hinweise bzgl. an der vorgenannten Örtlichkeit haltender Fahrzeuge und/oder sich dort fußläufig aufhaltender Personen im Laufe des Sonntags, 04.04.21, gebeten.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell