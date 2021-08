Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Unachtsam entsorgte Zigarettenkippe löst Brand an Balkonsichtschutz aus (04.08.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, an einer Seniorenwohnanlage in der Freiburger Straße gekommen. In der Anlage sollte eine leerstehende Wohnung im obersten Stockwerk frisch bezogen werden. Am Mittwochnachmittag erfolgte die Schlüsselübergabe zwischen dem Vermieter und dem neuen Wohnungsinhaber. Vermutlich wurde hierbei auf dem Balkon der Wohnung eine Zigarette geraucht und diese unachtsam in einem Kunststoffblumenkasten entsorgt. Im Anschluss verließen Vermieter und Mieter die Wohnung wieder. Die noch glimmende Zigarette dürfte in der Folge den Blumenkasten und im weiteren Verlauf den Kunststoffsichtschutz des Balkons entzündet haben. Heruntertropfende und brennende Bestandteile des Sichtschutzes setzten dann auch noch den Sichtschutz des darunterliegenden Balkons in Brand. Die mit mehreren Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr der Stadt Singen und umliegender Ortsteile brachte den Brand an den Balkonen durch den Einsatz einer Drehleiter schnell unter Kontrolle, bevor dieser sich noch weiter ausbreiten konnte. Vorsorglich waren auch mehrere Rettungsfahrzeuge mit entsprechenden Besatzungen bei dem Brandgeschehen eingesetzt. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz