Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Katalysatoren an Pkw

Unkel (ots)

Am Montagmorgen bemerkte ein Automobilkaufmann aus Unkel, dass ein zwei Fahrzeugen die Katalysatoren fehlten. Zunächst wollte er einen verkauften VW Golf, Typ IV, für die Kundenübergabe fertig stellen. Hierbei stellte er fest, dass unbekannte Täter den Katalysator an dem Fahrzeug entwendet hatten. Bei einer Nachschau der übrigen zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge stellte er fest, dass an einem weiteren typgleichen Fahrzeug ebenfalls der Katalysator entwendet wurde. Als Tatzeit räumt der Geschädigte das vergangene Wochenende ein. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

