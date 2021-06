Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Montag wurde ein Pkw VW Golf auf dem Parkplatz des Linzer Krankenhauses beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Pkw-Fahrer beim Ausparken den Golf beschädigt hat und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell