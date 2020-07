Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl

Morbach-Rapperath (ots)

In Morbach-Rapperath wurden zwischen dem 11.07.-15.07.2020 eine Spaltaxt und eine Schneeschaufel des Herstellers Fiskars, aus einem Geräteschuppen, in der Straße Leisberg, entwendet. Der Schaden beträgt ca. 100EUR. Hat jemand im genannten Zeitraum verdächtige Personen, oder verdächtiges Verhalten gesehen? Hinweise können Sie entweder telefonisch, per E-Mail oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland Pfalz, an die Polizeiinspektion Morbach geben.

