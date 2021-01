Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (122) Einbruch in Kiosk scheint geklärt

Nürnberg (ots)

Bereits im Juli 2020 brach ein bislang Unbekannter in einen Kiosk im Nürnberger Stadtteil Galgenhof ein. Nun führte eine am Tatort gesicherte DNA-Spur zu einem 42-jährigen Tatverdächtigen.

Der zunächst Unbekannte verschaffte sich am Sonntag (19.07.2020) über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Endterstraße. Hierdurch verursachte der Unbekannte Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Zudem entwendete der Einbrecher Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort und führte die Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führte die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens.

Eine am Tatort gesicherte DNA-Spur führte nun zu einem 42-jährigen Tatverdächtigen. Dieser befindet sich derzeit wegen eines anderen Delikts in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

