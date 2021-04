Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einzug in das Gefängnis

Görlitz (ots)

Am 14. April 2021 gegen 13.00 Uhr klickten für einen Mann aus Polen die Handschellen. Zuvor wurde der 26-Jährige in der Lutherstraße in Görlitz durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Görlitz gegen ihn Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Sachbeschädigung angeordnet hatte. Der Mann kam in die Justizvollzugsanstalt. Zuvor war der zugrundeliegende Haftbefehl von einem Richter in Vollzug gesetzt worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell