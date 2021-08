Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach, Lkrs. VS) Ungebetener Besuch im Hotel

Schonach (ots)

Ein Einbrecher hat von Mittwoch auf Donnerstag in der Sommerbergstraße in einem dortigen Hotel erheblichen Schaden verursacht. Über eine Hintertür gelangte der Unbekannte in das Gebäude, wo er eine Holzverkleidung zur Rezeption zerstörte und sich dort offenbar umsah, aber offensichtlich nichts Stehlenswertes fand. Der Einbrecher verschwand daraufhin wieder vermutlich wieder über die Hintertür. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Triberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Fall nimmt sie unter Telefon 07722 9160710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell