Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Bei Renovierungsarbeiten aufgewirbelter Staub löst Brandalarm aus (04.08.2021)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Furtwangen unter der Leitung von Jochen Löffler ist es nach einem ausgelösten Brandalarm am Mittwochnachmittag, gegen 14.40 Uhr, an einer Firma für Messgeräte in der Obertalstraße gekommen. Wie sich bei der Überprüfung schnell herausstellte, hat bei Renovierungsarbeiten aufgewirbelter Staub einen der Überwachungsmelder der Firma ausgelöst. Zu einem Brand war es nicht gekommen, sodass die Feuerwehr wieder abrücken konnte.

