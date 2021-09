Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Sperrung Hanns-Martin-Schleyer-Str.

Wörth am Rhein (ots)

Heute, 17.09.2021, gegen 15:30 Uhr ereignete sich in Höhe der Bahnhaltestelle "Wörth Bürgerpark", auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth in Richtung Maximiliansau, ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW. Zum Zweck der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren beide Richtungsfahrbahnen von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen.

