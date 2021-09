Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall auf B 9 mit Vollsperrung

Schwegenheim (ots)

Am 17.09.2021, um 13:00 Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der B 9, Höhe Schwegenheim, in Fahrtrichtung Speyer gemeldet. Vor Ort stellte sich die Lage weniger dramatisch dar. Auf der Überholspur fuhr ein nachfolgender Pkw auf den Vorausfahrenden auf. Ob zuvor ein Fahrspurwechsel erfolgte muss noch ermittelt werden. An beiden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ca. 20000 Euro. Die B 9 musste für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Beide Fahrzeugführerinnen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Germersheim.

