Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Unfallflucht

Toyota Hilux aus Baujahr 2005-2015 gesucht

Straelen-Herongen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.01.2021) ereignete sich an der Straße "Am Kattenberg" eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug gegen 03:30 Uhr eine Grundstücksmauer auf Höhe der Hausnummer 4 gerammt und war anschließend weggefahren, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pick-Up der Marke Toyota, Modellbezeichnung Toyota Hilux, aus den Baujahren 2005 bis 2015.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

