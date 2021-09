Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leitpfosten und Richtungspfeil beschädigt, geflüchtet

Germersheim (ots)

Am Donnerstag, den 16.09.21, gegen 07:50 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw, welcher im Kurvenbereich der Auffahrt zur B 9, GER-Süd, Rtg. Speyer, in den Grünstreifen gefahren sei. Vor Ort war zwar das Fahrzeug nicht mehr festzustellen, dafür aber ein beschädigter Leitpfosten und ein Kurvenrichtungsschild. Über einen Zeugenhinweis könnte eine Fahrerin eines roten Fiat 500, welcher am Unfallort stand, über den Unfallverursacher Auskunft geben. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Germersheim

