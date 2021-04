Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Uslar (ots)

USLAR-VERLIEHAUSEN (zi.) Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Adelebsen befuhr am 21.04.21, um 05:20 Uhr, die Offenser Straße in Verliehausen in Richtung Schoningen. Dabei übersah er einen am Ortsausgang Richtung Schoningen geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf. Die beiden Insassen des geparkten Pkw (55 Jahre und 54 Jahre alt) wurden dabei leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde der Fahrer des unfallverursachenden Pkw. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro.

