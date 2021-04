Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Durch Wendemanöver Verkehrsunfall verursacht

Northeim (ots)

37186 Moringen, B 241, Montag, 19.04.2021, 15.10 Uhr

EMILIENHOF (köh) - Montagnachmittag kam es auf der B 241 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem wendenden Fahrzeug und einem Sattelschlepper.

Ein 82-jähriger Moringen befuhr mit seinem Pkw Daihatsu die B 241 aus Moringen kommend und hielt in Höhe Emilienhof in der dortigen Bushaltestelle an. Plötzlich fuhr er auf die Fahrbahn, um dort zu wenden, ohne jedoch auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dort kollidierte er mit einem Sattelschlepper, der die B 241 in Fahrtrichtung Northeim befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Moringer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Northeimer Krankenhaus gebracht.

Noch während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem 30-jährigen Führer des Lkw Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem Mann aus dem Landkreis Goslar wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

