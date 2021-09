POL-DN: Fußgänger gestreift und weitergefahren

Polizei Düren

Auf dem Kommweg in Drove streifte eine Autofahrerin am gestrigen Sonntagabend einen Fußgänger. Anstatt anzuhalten, fuhr die Unbekannte davon.

Gegen 18:00 Uhr passierten ein 30-Jähriger und ein 28-Jähriger zu Fuß den Kommweg in Richtung Weingartsweg. Sie befanden sich auf Höhe der Hausnummer 93, als ihnen eine Autofahrerin in einem dunklen Elektrofahrzeug - vermutlich ein Tesla - entgegenkam. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten an der Straße machte der 30-jährige Kreuzauer einen Schritt in Richtung Fahrbahnmitte, wobei die Fahrzeugführerin ihn streifte. Ihren Aussagen nach machten die Männer die Fahrerin noch darauf aufmerksam, dass es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handele. Diese reagierte jedoch abweisend und setze ihre Fahrt fort, anstatt anzuhalten. Die Frau soll etwa 40-50 Jahre alt sein, hatte eine schlanke Figur und mittellanges, blondes Haar. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter der 02421 949-6425 zu melden.

Der Kommweg, eine verkehrsberuhigte Straße in Drove, wird aufgrund der Sperrung der Drovestraße aktuell als Umleitung ausgeschildert. Trotzdem gilt dort weiterhin Schritttempo, nicht etwa Tempo 30.

