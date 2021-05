Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Baden-Baden (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden in der Sandweierer Straße wurde am Dienstag einem BMW-Fahrer zum Verhängnis. Der 29-Jährige wurde gegen 17.30 Uhr aufgefordert in eine Kontrollstelle einzufahren. Nachdem er zuerst anhielt trat er auf das Gaspedal und fuhr davon. Aufgrund weiterer Ermittlungen konnte der Mann ausfindig gemacht werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nun erwartet ihn und auch die Halterin des Fahrzeugs eine Strafanzeige.

/ph

