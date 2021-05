Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag in der Kronenstraße zu etwa 8.000 Euro Sachschaden geführt. Ein 18-jähriger VW-Fahrer war gegen 16:15 Uhr auf der Kronenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs, während ein gleichaltriger mit seinem BWM von der Kronenstraße nach links in die Straße "An der Wiede" abbiegen wollte, ohne den auf der Geradeausspur fahrenden VW durchfahren zu lassen. Infolge kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und kamen an den Abschlepphacken.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell