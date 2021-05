Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei Wohnungseinbruch Auto mitgenommen

Kehl (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 2.15 Uhr, durch Einschlagen eines Fensters und Aufhebeln einer Tür in ein Anwesen in der Rustfeldstraße. Die ungebetenen Besucher durchwühlten im Inneren des Gebäudes mehrere Schränke. Entwendet wurde nicht nur ein Fahrzeugschlüssel, sondern auch der dazugehörige grau-blaue Peugeot. Ob weiterer Diebstahlschaden entstand, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen.

/ph

