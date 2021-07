Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen und wiederentdeckt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (06.07.2021) aus einer Garage am Ebitzweg einen grauen Audi A3 gestohlen. Der 80 Jahre alte Besitzer hatte am Montagvormittag (05.07.2021) offenbar einen Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln verloren. Die Täter, die den Schlüsselbund mutmaßlich gefunden hatten, öffneten zwischen 20.30 Uhr und zirka 03.00 Uhr zunächst die Garage und stahlen anschließend das Auto. Als Polizeibeamte den Audi gegen 03.20 Uhr auf dem Parkplatz am Fernsehturm feststellten, flüchteten drei dunkel gekleidete Personen in den angrenzenden Wald. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die Beamten stellten am Audi vorne links frische Unfallspuren fest, deren Herkunft bislang unbekannt ist. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, dass das Auto gestohlen worden war, verschlossen sie das Auto und stellten die Schlüssel sicher. Erst gegen 07.00 Uhr meldete sich der Besitzer bei der Polizei und zeigte den Diebstahl an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell