Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (06.07.2021) auf einem Parkplatz an der Straße Am Schattwald alle vier Räder eines Mercedes C200 gestohlen. Der 29 Jahre alte Besitzer des Mercedes stellte sein Auto gegen 23.00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Am Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr, bemerkte er den Diebstahl. Die Täter hatten das Fahrzeug auf Backsteine gestellt, die Räder abmontiert und gestohlen. Die Beute hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell