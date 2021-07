Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (03.07.2021) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Im Rahmen eines anderen Einsatzes stellten Polizeibeamte gegen 19.00 Uhr im Bereich des Schattenrings in Fahrtrichtung Stuttgart-Süd ein Fahrzeug fest, dessen 28-jähriger Fahrer gegen die Mittelleitplanke gefahren war und sein Fahrzeug dabei so beschädigte, dass es nicht mehr fahrbereit war. In der Folge nahmen die Beamten aus dem Fahrzeuginneren starken Marihuana-Geruch wahr. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizisten schließlich rund 120 Gramm Marihuana und mehrere Hundert Euro Bargeld, welches mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt. Der 28-jährige kroatische Staatsangehörige wurde im Laufe des Sonntags (04.07.2021), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart, einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell