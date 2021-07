POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 16-Jährige geschlagen - Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Stuttgart

Polizeibeamte haben am Montag (05.07.2021) einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Rotebühlstraße eine 16-jährige Jugendliche geschlagen und nach einer 27 Jahre alten Polizeibeamtin getreten zu haben.

Der Tatverdächtige geriet gegen 09.25 Uhr mit einer unbekannten Frau an der Bushaltestelle Schwabstraße aus nicht geklärten Gründen in Streit. Nachdem ein Passant der Frau zu Hilfe kam, ging der Tatverdächtige weiter.

An der Kreuzung Rotebühlstraße/Schwabstraße traf er auf die 16-Jährige, die an einem Treppenabgang saß. Er schrie sie an, zerrte an ihr und schlug ihr offenbar mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Jugendlichen gelang es sich loszureißen und zu flüchten. Polizeibeamte, die von Zeugen auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden waren, nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Auf dem Weg zur Dienststelle trat der rabiate Tatverdächtige nach der Polizeibeamtin, ohne sie zu treffen.

Die 16-Jährige meldete sich zwischenzeitlich im Sekretariat ihrer Schule, wo man einen Rettungswagen und die Polizei alarmierte. Rettungskräfte brachten das Mädchen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der wohnsitzlose rumänische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (06.07.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

