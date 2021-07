Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zu sexuellen Handlungen gezwungen - 24 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmorgen (05.07.2021) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 27 Jahre alte Frau in deren Wohnung geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Der Tatverdächtige soll sich am Sonntagabend (04.07.2021), gegen 21.00 Uhr unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der 27-jährigen Bekannten verschafft haben. Anschließend soll er die Wohnungstür verschlossen, sie geschlagen und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Der 27-Jährigen gelang es am Montagmorgen über Mobiltelefon ihre Mutter zu verständigen, welche die Polizei informierte. Die alarmierten Beamten nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung fest. Der 24-jährige Deutsche wird im Laufe des Dienstags (06.07.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

