Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw mit Stadtbahn zusammengestoßen - ein Leichtverletzter

Stuttgart-Wolfbusch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (05.07.2021) kurz vor 18.00 Uhr in der Solitudestraße ereignet hat, ist ein 65-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 35.000 Euro. Der 65-Jährige befuhr mit seinem BMW die Solitudestraße in Richtung Weilimdorf, bog auf Höhe der Haltestelle Wolfbusch bei Rotlicht nach links ab und stieß dabei mit einer aus Richtung Giebel nahenden Stadtbahn der Linie U16 zusammen. Der 45-jährige Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt.

