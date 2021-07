Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Montag (05.07.2021) auf der Kreuzung Kriegsbergstraße/Kronenstraße ein 43 Jahre alter Mercedes-Sprinter-Fahrer leichte Verletzungen zugezogen hat. Eine 46 Jahre alte Frau war gegen 13.10 Uhr mit ihrem Volvo in der Kriegsbergstraße in Richtung Arnulf-Klett-Platz unterwegs. Auf der Kreuzung Kriegsbergstraße/Kronenstraße stieß sie mit dem Mercedes-Sprinter des 43-Jährigen zusammen, der die Kreuzung von der Kronenstraße in Richtung Friedrichstraße überquerte. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden

