Polizei Mettmann

POL-ME: 43-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall - Wülfrath - 2106037

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montagabend (07. Juni 2021) stürzte ein 43-jähriger Motorradfahrer auf der Straße "Aprath" in Wülfrath. Er wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad wurde stark beschädigt.

Das war geschehen:

Gegen 20:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Erkrather mit seiner Suzuki GSX-R-600 die Straße "Aprath" in Richtung Wülfrath. In Höhe der Einmündung zur Straße "Klinik Aprath" stürzte der Erkrather aus bisher ungeklärter Ursache und fiel zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich um den 43-Jährigen, welcher bei dem Sturz so schwer verletzt wurde, dass er nach einer Erstversorgung durch die ebenfalls hinzugerufenen Rettungskräfte zur ambulanten Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Suzuki GSX wurde durch den Sturz stark beschädigt. Der Unfallschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell