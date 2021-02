Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Strafverfahren nach Verkehrsdelikten eingeleitet

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 10. Februar 2021, um 12.10 Uhr, kollidierte das Auto eines 26-jährigen Gelsenkircheners, der das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln lenkte, mit einem ihm entgegenkommenden Auto auf der Breslauer Straße in Schalke. Kurz darauf, um 15.30 Uhr, wurde von Beamten in Ückendorf ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Oberhausen angehalten, kontrolliert und ebenfalls positiv auf Betäubungsmittel getestet. Zudem führte er den Wagen, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle um 19.45 Uhr hielten Polizisten einen 36-jährigen Autofahrer auf der Grillostraße in Schalke an. Auch der bei ihm freiwillig durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Ein Arzt entnahm auf der Wache bei den drei Männern Blutproben. Die Beamten stellten außerdem den Führerschein des 26-Jährigen sicher und leiteten Strafverfahren gegen die drei Männer ein. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen setzten die drei ihren Weg zu Fuß fort. Zu guter Letzt kam es Mittwochabend, gegen 21.35 Uhr, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 23-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Kleintransporter auf der Spichernstraße in Richtung Bergmannstraße. Als er links in die Metzer Straße einbiegen wollte, kollidierte sein Daimler mit einem geparkten Toyota. Anschließend alarmierte er die Polizei. Der Gelsenkirchener verhielt sich beim Eintreffen der Beamten sehr auffällig. Ein Drogenvortest konnte jedoch von dem 23-Jährigen vor Ort nicht durchgeführt werden, woraufhin auch er die Polizisten für die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt mit zur Wache begleiten musste. Nachdem der Gelsenkirchener das erfuhr, verhielt er sich fortwährend aggressiv und schrie herum und beleidigte die Beamten. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand, so dass er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von den Beamten ins Gewahrsam gebracht wurde. Auch hier leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten neben dem Autoschlüssel den Führerschein des 23-Jährigen sicher.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell