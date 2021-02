Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchten Betrug - Wer kennt diesen Mann?

Gelsenkirchen (ots)

Mit drei Fahndungsfotos sucht die Polizei Gelsenkirchen einen Tatverdächtigen, der am 12. November 2020 gegen 15.50 Uhr zunächst eine Geldbörse aus einem Rucksack auf einem Firmengelände in Erle an der Weststraße entwendet hat. Anschließend versuchte der Unbekannte bis zum 13. November 2020, 16 Uhr, mit der erlangten EC-Karte unberechtigter Weise Geld von dem zugehörigen Konto abzuheben. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Fotos und die Beschreibung des Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4Tg

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell