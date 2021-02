Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizist rettet frierenden Hund aus kaltem Auto in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Polizeibeamter hat am Mittwoch, 10. Februar 2021, auf der Munkelstraße in der Altstadt einen Hund aus einem geparkten Wagen befreit. Eine Zeugin hatte um 10.37 Uhr die Polizei verständigt, weil der Hund seit einer Stunde in dem abgestellten Fahrzeug durchgehend bellte. Da die Hundehalterin nicht erreicht werden konnte, schlug ein Polizeibeamter eine Scheibe des ausgekühlten Wagens ein, um das frierende Tier aus seiner Notlage zu befreien. Die Hundehalterin erschien kurze Zeit später und konnte ihren Hund im Empfang nehmen, der sich zwischenzeitlich im Streifenwagen aufgewärmt hatte. Die 49-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Menschen und Tiere leiden, wenn sie schutzlos extremen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Das gilt für große Hitze und eben auch für große Kälte, wie sie zurzeit draußen herrscht. Bitte lassen Sie bei derartigen Wetterbedingungen weder Menschen noch Tiere in abgestellten Fahrzeugen zurück!

