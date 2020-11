Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201106.4 Kiel: Zahlreiche Verstöße bei Radfahrerkontrolle festgestellt

KielKiel (ots)

Das 1. Polizeirevier hat Donnerstagnachmittag gemeinsam mit dem Bezirksrevier eine Kontrolle von Radfahrern an der Überführung der Eckernförder Straße über die Bundesstraße 76 durchgeführt und dabei zahlreiche Rotlichtverstöße festgestellt.

Die Beamten postierten sich von 16 Uhr bis 18 Uhr an der Kreuzung und hielten in dem Zeitraum insgesamt 15 Radfahrer an, die das Rotlicht der Ampeln missachteten. Acht weitere Fahrer wurden angehalten, weil sie den Radweg in falscher Richtung befuhren.

Weitere Kontrollen gleicher Art werden folgen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell