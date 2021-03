Polizei Dortmund

POL-DO: Handel mit Drogen führte in die Untersuchungshaft

Dortmund

Mit Drogen handelte ein 37-jähriger der Polizei bereits bekannter Dortmunder aus seiner Wohnung heraus. Das fiel auch Bürgerinnen und Bürgern auf. Sie informierten die Polizei über die Geschäfte auf der Innsbruckstraße in Eving. Samstag (6.3.) nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest.

Gegen 14.45 Uhr beobachtete eine Zivilstreife der Polizei auf der Innsbruckstraße einen 29-jährigen Mann, der nervös wirkte. Kurz darauf verließ ein Mann ein Haus. Beide tauschten offenbar Drogen aus und trennten sich wieder.

15 Minuten später fuhr ein Ford vor. Der 43-jährige Beifahrer stieg aus, traf den Hausbewohner ebenfalls auf der Straße und fuhr nach dem mutmaßlichen Kauf von Drogen wieder davon.

Um 15.25 Uhr erschien ein weiterer Kunde. Zu einem Geschäft kam es nicht, denn die Polizei ging dazwischen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen entdeckte die Polizei mehrere Tüten mit Drogen und Verkaufsutensilien.

In seiner Unterhose bewahrte der Tatverdächtige Bargeld auf. Geld, Drogen und Verkaufsutensilien stellten die Beamten sicher. Der Mann wurde zunächst in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ein Richter ordnete schließlich die Untersuchungshaft an.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 37-Jährigen aus der Innsbruckstraße. Die Ermittlungen laufen nicht nur in seinem Fall: Auch seine 29 und 43 Jahre alten Kunden erhalten Strafanzeigen. Deren Drogen stellte die Polizei ebenfalls sicher.

