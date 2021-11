Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Bei Sturz vom Roller verletzt

Rettungskräfte brachten am frühen Montagmorgen einen 61-Jährigen nach einem Unfall in Heilbronn in ein Krankenhaus. Der Mann war gegen 2 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Neckartalstraße unterwegs und wollte zur Theresienwiese abbiegen. Im Kurvenbereich verlor der Roller-Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. An seinem Roller entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Eppingen: Fahrer bremst, Auto rutscht

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam es am Sonntagabend bei Eppingen zu einem Verkehrsunfall. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Peugeots war um kurz vor 18 Uhr von Brackenheim-Stockheim in Richtung Eppingen-Kleingartach unterwegs. Am Einmündungsbereich zur Landesstraße 1110 bremste der 28-Jährige seinen Wagen ab, das Auto kam allerdings trotz Winterreifen auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht zum Stillstand, sondern rutschte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Heilbronn: Auto kollidiert mit PKW - Autofahrer gesucht

Ein Fahrrad und ein Auto kollidierten am Montagmorgen auf der Weinsberger Straße in Heilbronn. Ein 15-Jähriger fuhr gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radstreifen parallel zur Weinsberger Straße in Richtung der Mannheimer Straße. Der Jugendliche wollte die Kreuzung mit der Gartenstraße geradeaus überqueren, als zeitgleich der Fahrer eines silbernen Mercedes nach rechts von der Weinsberger- in die Gartenstraße abbog. Vermutlich hatte der Mann den Fahrradfahrer übersehen, sodass es zur Kollision kam. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen. Da dieser aber zunächst angab nicht verletzt worden zu sein und auch am Mercedes wohl kein Schaden entstand, fuhr der Autofahrer weiter. Da sich im Laufe des Tages dann aber herausstellte, dass der Jugendliche doch verletzt worden war, bittet die Polizei den Mercedes-Fahrer und Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Schwaigern: Auto prallt gegen Zaun

Schäden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden in der Nacht auf Dienstag bei einem Unfall bei Schwaigern. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 2 Uhr in einem BMW von Schwaigern-Stetten in Richtung Gemmingen, als er auf der glatten Straße die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen den Holzzaun einer Pferdekoppel prallte. Der junge Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, allerdings entstanden an dem BMW Schäden in Höhe von rund 30.000 Euro.

B 27/ Bad Friedrichshall: In Schlangenlinien über die Bundesstraße

Weil der Fahrer eines Audis am Sonntagabend auffällig über die Bundesstraße 27 bei Bad Friedrichshall fuhr, entschloss sich eine Polizeistreife dazu, denn Mann und sein Auto zu kontrollieren. Der A4 war den Polizeibeamten aufgefallen, weil er in Schlangenlinien über die Fahrbahn fuhr und auch immer wieder ohne ersichtlichen Grund stark seine Geschwindigkeit änderte. Der Wagen wurde angehalten und der Fahrer einer Polizeikontrolle unterzogen. Weil der Mann nach Alkohol roch und im Fußraum seines Fahrzeugs zahlreiche leere Spirituosen-Flaschen lagen wurde, mit dem 25-Jährigen ein Atemtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 1,2 Promille weshalb es für den Audi-Fahrer weiter in ein Krankenhaus zur Blutentnahme ging. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Zigarettenautomat ausgegraben und gestohlen

Unbekannte stahlen in der Nacht auf Sonntag einen Zigarettenautomaten in Heilbronn-Horkheim. Zeugen bemerkten gegen 23.45 Uhr eine Personengruppe in der Amsterdamer Straße, die sich am dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Der Automat wurde mitsamt dem Betonsockel ausgegraben und wohl in einem grauen oder silbernen Fahrzeug abtransportiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

