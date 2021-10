Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau, Ottenau (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Mozartstraße sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Ein 47-Jähriger stellte seinen BMW von Dienstagabend, 19.20 Uhr bis Mittwochmorgen, 4.45 Uhr am Straßenrand ab. In dem Zeitraum beschädigte ein bislang Unbekannter das geparkte Fahrzeug und suchte anschließend das Weite. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegengenommen.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell