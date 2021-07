Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gräber verwüstet - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Ebersheim) Auf dem Friedhof in Mainz-Ebersheim, Großgewann, werden in dem Tatzeitraum 15.07.2021, 21:20 Uhr - 16.07.2021, 17:26 Uhr insgesamt 28 Grabstätten beschädigt, indem die Bepflanzung herausgerissen wurde. In diesem Zusammenhang wird um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat gebeten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/654310 entgegen.

