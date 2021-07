Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Finthen) Am Sonntag, 18.07.2021, gegen 00:01 Uhr, wird in der Lambertstraße 15 ein geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher, vermutlich ein roter Transporter, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/654310 in Verbindung zu setzen.

