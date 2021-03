Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

37671 Höxter (ots)

Am Samstag, 27.03.2021, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:20 Uhr, ist in die Filiale eines Lebensmitteldiscounters im Küsterweg in Höxter eingebrochen worden. Der Einbruch fand während der Öffnungszeit statt. Der oder die Täter drangen durch den rückwärtigen Bereich in das Gebäude ein und entwendete nach bisherigen Erkenntnissen Zigaretten aus dem Lagerbereich des Geschäftes. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Wer zur oben genannten Zeit Feststellungen getroffen hat, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, zu melden./he

