Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Durchsuchung in einem Unternehmen in Steinheim

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Höxter

Steinheim (ots)

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn haben Bedienstete der Kreispolizeibehörde Höxter am Mittwoch, 24. März, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in einem Unternehmen in Steinheim durchgeführt, das mit hanfhaltigen Produkten handelt.

Dabei geht es um den Anfangsverdacht wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zur weiteren Klärung erfolgte eine Sicherstellung von Produkten und Rohstoffen in erheblichem Umfang, die nun in einem weiteren Schritt sorgfältig begutachtet werden müssen.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem Sachverhalt werden in enger Abstimmung zwischen Staatsanwaltschaft und Kreispolizeibehörde fortgesetzt und im Hinblick auf den Umfang der Sicherstellungsmengen noch einige Zeit in Anspruch nehmen. /nig

