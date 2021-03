POL-HX: Unfall mit drei Verletzten

Kreispolizeibehörde Höxter

Unfall mit drei Verletzten

Der Polizei wurde am Mittwoch, 24. März, ein Unfall auf der B 64 gemeldet, bei dem sich drei Personen verletzten.

Ein Mercedes war gegen 18:10 Uhr von Höxter-Ottbergen aus in Richtung Höxter-Godelheim unterwegs und hielt auf der B 64 kurz nach der Ortschaft Ottbergen am rechten Straßenrand an, um zu wenden. Zwei in gleicher Richtung fahrende Lkw passierten den haltenden Mercedes. Die Mercedesfahrerin übersah ein sich hinter den Lkw befindendes Auto und setzte zum Wenden an. Bei dem Wendevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei verletzten sich die 54-jährige Mercedesfahrerin, ihre 19-jährige Beifahrerin und die 23-jährige BMW-Fahrerin. Ein Rettungswagen brachte die drei Frauen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr musste eine entstandene Rauchwolke aus dem Motorraum eines Fahrzeugs löschen. Beide Autos waren erheblich beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmer abtransportiert werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 35.000 Euro. Die Polizei sperrte den Abschnitt der Bundesstraße für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 20:45 Uhr und leitete den Verkehr in Ottbergen und an der Abfahrt Richtung Amelunxen ab. /ell

