Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geschäftseinbruch in Scherfede

Warburg (ots)

Am Montag, 22. März, 10.15 Uhr bis 13.10 Uhr, stahlen Einbrecher aus einem Lagerraum eines Lebensmitteldiscounters in Warburg-Scherfede mehrere Kartons mit Zigaretten. Die bislang Unbekannten drangen während der Geschäftsöffnungszeit gewaltsam in den Lagerbereich ein. Der dabei entstandene Sachschaden und die Höhe des Diebesgutes liegen im vierstelligen Euro-Bereich.

Der betroffene Lebensmittelmarkt liegt im rückwärtigen Bereich einer Fläche mit mehreren Geschäften am Kasseler Tor (B 7). Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05641/78800 entgegen genommen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell