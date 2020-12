Polizei Münster

POL-MS: Fahrraddiebstähle in der Innenstadt - Polizisten nehmen drei Täter fest - Zeugen gesucht

MünsterMünster (ots)

Nach drei Fahrraddiebstählen in der Innenstadt am Mittwochabend (2.12.) nahmen Polizisten drei Täter fest. Für einen flüchtenden Dieb ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

An der Salzstraße entwendete ein unbekannter Täter gegen 19:20 Uhr ein unverschlossenes Kurierfahrrad. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl, hielt den Dieb fest und nahm ihm das Rad ab. Der etwa zwei Meter große Dieb hatte eine kräftige Statur, eine dunkle Hautfarbe, trug eine kurze braune Jacke, eine dunkelblaue Maske und eine Strickmütze. Anschließend rannte er ohne Beute davon.

Eine Stunde später (20:20 Uhr) beobachtete ein Zeuge zwei weitere Fahrraddiebe in einem Hinterhof an der Mühlenstraße. Als die 23- und 24-Jährigen den Münsteraner bemerkten, verschwanden sie und kamen eine Dreiviertelstunde später zurück, nahmen ein Fahrrad mit und flüchteten. Durch weitere Zeugen alarmierte Polizisten stellten das Duo mit zwei Rädern an der Wallgasse. Für beide Leezen konnten die Männer keinen Eigentumsnachweis vorzeigen. Das an der Mühlenstraße entwendete Fahrrad gaben die Beamten der Eigentümerin zurück, das zweite stellten sie sicher.

Den dritten Fahrraddieb stellten Polizisten in einem Bus, nachdem er gegen 21 Uhr an der Wolbecker Straße ein Fahrradschloss aufgebrochen und mit der Leeze Richtung Bremer Platz gefahren war. Ein Zeuge hatte den Täter gesehen, die Verfolgung aufgenommen, die "110" gewählt und den Beamten mitgeteilt, dass der Dieb in einen Bus gestiegen sei. Die Polizisten stoppten den Bus an der Nieberdingstraße und holten den 35-Jährigen samt gestohlenem Fahrrad heraus.

Die Diebe erwarten Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem Dieb an der Salzstraße nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell