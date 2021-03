Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt, Verursacher geflüchtet Samstag, 20.03.2021, 16:20 Uhr - 17:45 Uhr

33014 Bad Driburg (ots)

In der Kopernikusstraße in Bad Driburg kam es am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und 17.45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die 24-jährige Fahrzeughalterin hatte ihren schwarzen Renault Twingo in Höhe der Hausnummer 17 zum Parken abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen den geparkten Pkw und beschädigte diesen im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Tat machen kann, möge sich bei der Polizei in Bad Driburg unter der Nummer - 05253 - 98700 - melden.

/Sche

