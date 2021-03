Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Höxter (ots)

Zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Höxter ist es am Donnerstag, 18. März, gekommen. Zwischen 16 und 16.35 Uhr hatte eine 71-Jährige ihren schwarzen VW Polo auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Corveyer Allee abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Kotflügel und an der Frontschürze ihres Fahrzeuges fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die womöglich Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

