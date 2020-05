Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Das ging daneben...

Kaiserslautern (ots)

Wenig erfolgreich war ein Ladendieb am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt auf dem Bännjerrück. Ein Mitarbeiter beobachtete kurz nach halb 8, wie der unbekannte Mann Waren einsteckte und sie an der Kasse vorbeischmuggeln wollte, ohne dafür zu bezahlen. Als er ihn darauf ansprach, ergriff der Täter die Flucht - dabei verlor er seine Beute.

Kurz darauf kehrte der Mann zurück, um seinen Begleiter "abzuholen", mit dem er zuvor zusammen den Markt betreten hatte. Das Duo stieg in einen Opel Grandland mit WI-Kennzeichen und fuhr davon.

Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeughalter laufen. |cri

